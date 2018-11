PT e PP ignoram apoio do MDB a Themístocles e reafirmam dissidência

Apenas quatro dias após a cúpula emedebista referendar a candidatura a reeleição de Themístocles Filho (MDB) para a Presidência da Assembleia Legislativa do Piauí, líderes do PT e do Progressistas declararam que as duas siglas não estão dispostas a apoiar novamente o deputado que está completando 14 anos no comando do Poder Legislativo piauiense.

"Eu acho que seria bom haver uma renovação. O presidente Themístocles cumpriu um grande papel, é um homem de bem, foi um grande presidente [...] mas são 14 anos, né? Eu acho que já está na hora de renovar", afirmou Ciro nesta sexta-feira.



Junto com o deputado federal Assis Carvalho, presidente do diretório estadual do PT, Ciro vem costurando um acordo para apresentar um nome de consenso entre as duas siglas com força para derrotar Themístocles.

O deputado Francisco Limma (PT) que é um dos nomes cotados para disputar a Presidência da Casa legislativa, afirmou que defende um nome do PT, por ter sido a legenda que recebeu a maior votação para a Alepi nestas eleições, embora não tenha conquistado a maior bancada, devido ao "chapão".



Francisco Limma é um dos nomes cotados para disputar a Presidência da Assembleia (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

"Eu acho que é importante todo espaço de gestão ter renovação. Já são vários mandatos. Não posso deixar de reconhecer a habilidade que tem o deputado Themístocles, mas eu acho que para a Assembleia é importante essa renovação. E o que eu defendo mesmo é o consenso. Eu acho que é possível haver um diálogo entre todos os partidos, para chegarmos a um entendimento de como é que deve acontecer essa renovação. Isso é bom para o governo, é bom para a Assembleia e é bom para os partidos", afirmou Francisco Limma.

Por enquanto, porém, ainda não há consonância nem entre o PT e o Progressistas, já que as duas legendas querem indicar um nome próprio para disputar a Presidência da Alepi.

Além de Francisco Limma, também desejam a vaga os deputados Júlio Arcoverde e Wilson Brandão - que travam uma disputa interna no Progressistas.

Já o governador Wellington Dias (PT) apresenta um discurso mais comedido ao opinar sobre a iminente eleição para a mesa diretora da Alepi. "Quem vai conduzir esse processo são os parlamentares [...] Certamente os parlamentares em algum momento terão um encontro comigo, e eu vou trabalhar para que haja um acordo, um entendimento no nosso time. Nós saímos da eleição com maioria na Assembleia. Então, esse time, tendo um entendimento, consegue formar a mesa. E eu defendo, inclusive, um entendimento com a oposição", afirmou Wellington, sem deixar claro se endossa a aliança entre o PT e o Progressistas para derrotar Themístocles.

Cícero Portela