O PC do B deve oficializar após o carnaval o apoio à pré-candidatura do secretário de Cultura, deputado Fábio Novo, à Prefeitura de Teresina. As conversas para efetivação da aliança já estão bem adiantadas e são coordenadas por Zé Carvalho e Mario Ângelo, presidentes dos diretórios estadual e municipal, respectivamente.

A expectativa é que o anúncio oficial aconteça durante um evento com as principais lideranças da sigla a nível de estado e representantes da chapa proporcional que irá disputar vagas na Câmara Municipal de Teresina nas eleições de outubro.

De acordo com o secretário estadual de Governo, Osmar Júnior, um dos principais líderes dos comunistas no Piauí, a aliança com o PT em Teresina não passa pela formação de chapa majoritária, o que segundo ele deve ser definido futuramente. Ele assegura que o PC do B não impôs nenhuma condição para efetivação da aliança.



PT e PC do B oficializam aliança após o Carnaval. Foto: Elias Fontenele



“O PC do B não estabeleceu como condição para negociação ocupar a vaga de vice. É uma questão que está em aberto . O que nós queremos é que seja composta a chapa mais forte e competitiva”, assegura Osmar.

Apesar de ainda não ocupar a vaga de vice na chapa que será encabeçada por Fábio Novo, o PC do B terá papel fundamental na formatação do plano de governo do pré- candidato petista. Caberá a Dalton Macambira, ex-secretário estadual de Meio Ambiente e uma das principais figuras do PC do B, liderar a elaboração do documento que norteará as ações da chapa na disputa pelo Palácio da Cidade.

Natanael Sousa