PT deve discutir escolha de vice apenas em 2020; PC do B é uma opção

Após definir o nome do deputado Fábio Novo como seu pré-candidato a prefeito de Teresina nas eleições municipais do próximo ano, o Partido dos Trabalhadores (PT) deve intensificar as discussões em torno da construção do seu programa de governo, para só depois abrir as trativas por alianças em sua chapa majoritária.

Segundo o vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), vice presidente do diretório da sigla em Teresina, a questão do candidato à vice só deve deve ser decidida em 2020, mas voltou a defender uma maior proximidade entre os partidos de oposição, ainda que com candidaturas próprias no pleito.



Vereador Dudu (PT) - Foto: Arquivo O Dia

“Acredito eu que, a partir de janeiro, vamos estar travando esse debate, para, já com uma parte do programa de governo, discutir composição e aliança partidária. Tenho dito abertamente que, a oposição em Teresina, possamos estar juntos com um único propósito, de construir uma alternativa para a cidade, e no segundo turno todo esse time vai tá junto”, disse o parlamentar.

Uma das opções para composição é o PCdoB, que apesar de manter uma parceria política histórica ao PT na esfera nacional e estadual, integra atualmente a base aliada do prefeito Firmino Filho (PSDB), memorável adversário dos petistas. Para Dudu, isso não é nenhum empecilho. “Vamos discutir, cada eleição é uma conjuntura”, finalizou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia