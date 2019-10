PT deve anunciar pré-candidato a prefeito de Teresina nesta quarta-feira

O Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores (PT) em Teresina reúne-se nesta quarta-feira (29), na sua sede, para deliberar sobre a candidatura majoritária da sigla na capital piauiense. A expectativa é que o nome do pré-candidato petista já seja anunciado após o término do encontro.



Entre os correligionários da legenda três nomes permanecem na disputa pelo posto, os deputados estaduais Fábio Novo e Franzé Silva, e o líder comunitário Júnior do MP3. Este primeiro, apontado nos bastidores como o mais cotado, defende que todas as possibilidades de diálogo devem ser esgotadas para que o partido chegue ao consenso.



Os deputados estaduais Fábio Novo e Franzé, além do ativista social Júnior do MP3 disputam a vaga de candidato majoritário - Foto: Divulgação



“Caso não tenhamos um entendimento, iremos para as regras da democracia e para as regras estatutárias do partido, que coloca lá claramente a necessidade da pessoa ter uma certa percentagem e assinaturas mínimas dentro do diretório, para que a executiva possa apresentar o seu nome, conforme estabelece as regras, que precisam ser obedecidas”, disse Novo.

Apesar do cenário de disputa interna, o PT espera chegar a um consenso e evitar o acirramento entre as alas partidárias. Segundo Franzé, há um acordo entre ele e Novo para definição desta pré-candidatura. “Iremos aguardar uma pesquisa para ver quem será o primeiro colocado para daí tomarmos a decisão de quem vai colocar seu nome a disposição”, revelou.

Breno Cavalcante, do Jornal O Dia