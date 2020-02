PT conta com “força” de Lula para alavancar candidaturas no Piauí

Buscando alavancar a pré-candidatura do deputado Fábio Novo à Prefeitura de Teresina, o Partido dos Trabalhadores (PT) articula a vinda do ex-presidente Lula ao Piauí no próximo mês. “Ele estará aqui, possivelmente em março, para ajudar na eleição do nosso novo prefeito”, revelou o deputado Assis Carvalho, presidente estadual da sigla.



O parlamentar considera fundamental a participação da principal liderança política do PT na pré-campanha da sigla, principalmente na capital piauiense, onde nunca conseguiu êxito na disputa pelo Palácio da Cidade. “Em qualquer lugar que o Lula chegue ele vai ter força significativa para ajudar os candidatos do seu partido”, avalia.

A intenção é usar a influência política do ex-presidente para catalisar apoio às candidaturas petistas por todo o país, sobretudo na região Nordeste, tido como principal colégio eleitoral do partido. No Piauí, Lula deve visitar as principais cidades onde a legenda terá candidato. “Hoje a sua prioridade é visitar as cidades, principalmente as maiores, no sentido de colocar o seu peso a favor do legado do PT”, explica Assis.





João MagalhãesBreno Cavalcante