PT confirma visita de Lula a Teresina na próxima terça-feira

O diretório do Partido dos Trabalhadores no Piauí confirmou a visita do ex-presidente Lula a cidade de Teresina na próxima semana. De acordo com o partido, Lula virá a capital para conhecer projetos desenvolvidos pelo governo nas áreas de educação e social. O ex-presidente intensifica no segundo semestre a sua pré-campanha à presidência da República.



Lula e Wellington Dias (Foto: Ricardo Stuckert)



Além de conhecer projetos sociais em Teresina, o ex-presidente também irá visitar inaugurações de obras do Pró-Piauí ao lado do Secretário de Fazenda Rafael Fonteles. Um dos líderes do diretório estadual do PT, o vereador Dudu, revelou detalhes da agenda de Lula em Teresina.

"O ex-presidente Lula chega na próxima semana, dia 17 de agosto, ele irá se reunir com lideranças e deve participar de inaugurações do Pró-Piauí, ainda estamos fazendo o ajuste da agenda mas o fato é que o principal motivo da vinda dele é fazer um diálogo de pacificação do país. Precisamos retomar o fortalecimento da democracia e das instituições, não podemos viver esse clima de guerra que vivemos hoje no país. Essa vai ser a mensagem trazida pelo ex-presidente Lula" finalizou o vereador.

