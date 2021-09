PT anuncia acordo e deputado Franzé será vice-presidente da Assembleia

Acordo feito, o deputado Franzé Silva (PT) será o novo vice-presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. A decisão foi anunciada na manhã desta segunda (21) pelo líder de governo na casa, o deputado Francisco Costa (PT). Franzé ocupará a vaga de Flora Izabel que deixou a Assembleia para ocupar a cadeira de conselheira no Tribunal de Contas do Estado.



Francisco Costa revelou que o nome de Franzé já foi referendado por toda a bancada do PT, resta apenas a eleição que deverá aclamar o petista na vaga.

“Tem o entendimento da bancada do Partido dos Trabalhadores referendar o nome do deputado Franzé Silva para a 1ª vice-presidência diretora da Assembleia Legislativa. Temos um trâmite que deve ser seguido por parte do presidente Themístocles. Acredito que até o início do próximo mês ele deve estar anunciando a eleição. Como é um acordo com entendimento essa vaga compete ao Partido dos Trabalhadores”, concluiu o parlamentar.

FOTO: Thiago Amaral/Ascom Alepi

