PT adia discussão sobre proporcional: “o momento é de fazer contas”

O Partido dos Trabalhadores (PT) decidiu, durante reunião tática na última segunda-feira (14), adiar a reunião sobre a estratégia eleitoral que aconteceria nos próximos dias 18 e 19. A decisão, segundo Fábio Novo, líder do partido na Assembleia, é que o momento ainda éde fazer contas para definir a melhor estratégia para os cargos proporcionais.

Agora, o encontro com os delegados do partido acontecerá só em julho, nos dias 20 e 21. O PT, de acordo com o deputado, precisa estudar a melhor estratégia para conseguir seu objetivo, que é de manter as vagas que já possui na Assembleia ou ampliá-las. A resistência da sigla em fazer alianças se dá por conta de pleitos passados.



O encontro de tática eleitoral do PT foi adiado e vai ocorrer só em julho (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



“O momento é de fazer contas. Todos os partidos precisam fazer suas contas com suas finalidades. Na eleição passada o PT fez votos insuficientes para manter suas cinco vagas que existiam na Assembleia. Por conta de uma coligação, nós fizemos votos suficientes, mas não conquistamos as vagas, reduzimos de cinco para três lugares”, explicou.

Fábio Novo ressaltou ainda que a ideia de sair em chapa pura não visa prejudicar as outras siglas da base. O assunto também será discutido com o governador Wellington Dias (PT) que já declarou que defende o chapão e que vai dialogar com as legendas para que até o próximo mês tenha um posicionamento sobre a proporcional.

“O PT não quer prejudicar nenhum partido, mas também não deseja que na eleição desse ano saia prejudicado. Eu acredito que ao final vamos chegar a um bom termo e a um bom entendimento. O sentimento do PT não é ser melhor ou passar a perna. O sentimento é legítimo, nós queremos eleger deputados estaduais, mantendo o que já existe”, pontuou o parlamentar.

Ithyara Borges - Jornal O Dia