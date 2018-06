PSTU lança Luciane Santos como pré-candidata ao Governo do Piauí

O Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU) lançou nesta segunda-feira (4) a professora Luciane Santos, da rede municipal de educação, como pré-candidata a governadora do Piauí.

Militante em defesa da classe trabalhadora, das mulheres e do direito a moradia, Luciane foi a candidata do PSTU na disputa pela Prefeitura de Teresina em 2016.

“As candidaturas do PSTU no Piauí, assim como nossa chapa de candidatos à Presidência da República, encabeçada pela operária Vera Lúcia Salgado e pelo professor Hertz Dias, busca fazer um chamado à classe trabalhadora, povo pobre e juventude, para fazerem uma rebelião no país. A crise colocada nas costas da classe trabalhadora só será resolvida quando os de baixo se organizarem e lutarem para construir um governo socialista dos trabalhadores, sem patrões”, afirma Gervásio Santos, presidente do Diretório Estadual do PSTU.

De acordo com Gervásio, o programa de governo a ser apresentado por Luciane Santos está em total sintonia com o manifesto “Um chamado à rebelião, um projeto socialista”, lançado nacionalmente pelo PSTU, e que propõe a implantação de um governo socialista dos trabalhadores, comandado por conselhos populares.

Além de anunciar sua pré-candidata ao Governo, o PSTU também informou que terá uma chapa pura no pleito deste ano. "O nome para vice-governador também será dos quadros do PSTU, que ainda lançará candidaturas ao Senado, a deputado estadual e federal", diz nota divulgada pelo partido no final da tarde desta segunda-feira.

“As candidaturas estão sendo construídas no interior do partido. A partir de nossas candidaturas próprias, mostraremos nossas diferenças programáticas com as demais candidaturas. Nossas campanhas estarão do lado das lutas da classe trabalhadora e contra o racismo, o machismo e a lgbtfobia”, completa Gervásio.

Cícero Portela