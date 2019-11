PSOL não descarta lançar candidatura coletiva em Teresina

Enquanto muitos partidos se mobilizam para conseguir compor suas chapas proporcionais para eleições municipais da capital piauiense em 2020, o PSOL deve ter ao menos uma candidatura coletiva como estratégia para o pleito na capital piauiense, prática já adotada em outros estados em disputas eleitorais.



“Estamos elaborando nosso projeto para a cidade de Teresina e dentro disso pode surgir sim, pelo menos uma candidatura coletiva para vereador, feita por quatro ou cinco mulheres”, explica o dirigente Waldílio Siso, presidente do diretório do PSOL no Piauí.

Neste caso o partido registraria o nome de um único candidato que, conseguindo lograr êxito na disputa por uma cadeira na Câmara de Vereadores, exerceria o mandato coletivamente com as demais integrantes da candidatura, que formariam o seu gabinete.

O PSOL já conseguiu eleger deputados estaduais em Pernambuco e São Paulo seguindo essa mesma tática. Siso considera que essa é uma forma do partido tornar mais democrático o processo eleitoral, mas enfatiza que essa discussão é feita, neste momento, por tendências setoriais e órgãos de base que compõe a agremiação política.

“Essa é uma forma de demonstrarmos que a eleição não é um fim, mas um processo pelo qual temos a possibilidade de dialogar com a sociedade, discutir programas e não nomes de pessoas, pois a política brasileira é muito personalizada neste sentido”, finalizou o presidente estadual do PSOL.

Luiz Carlos de OliveiraBreno Cavalcante