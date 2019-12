PSOL confirma candidatura própria à Prefeitura de Teresina

O presidente do diretório estadual do PSOL, Waldilio Siso, confirmou que a sigla terá candidatura própria nas eleições majoritárias do próximo ano em Teresina. De acordo com ele, alguns nomes de filiados já se colocaram à disposição para a disputa, mas a definição deve acontecer somente no próximo ano.







“Desde que o partido foi fundado, a gente tem feito algumas alianças com partidos de esquerda e, certamente, vamos lançar candidato a prefeito em 2020. Temos vários nomes que já se colocam à disposição e outros que podem surgir no momento adequado”, confirmou.

Entre os possíveis nomes cotados nos quadros do PSOL, estão o advogado Maklandel Aquino, que disputou a Prefeitura nas eleições de 2012; o professor Everton Diego, que disputou o Palácio da Cidade em 2016; e a professora universitária Suely Rodrigues, que disputou o governo do Estado nas eleições do ano passado.

Eleição proporcional

Na disputa proporcional, o PSOL deve investir nas candidaturas coletivas, onde um grupo de pessoas é o responsável por realizar a campanha e pela condução do mandato, caso a eleição seja efetivada.

“Essas candidaturas levam em primazia a consideração de que a política não deve começar por um nome de uma pessoa, de forma nominal e personalística, e com um projeto. Nós acreditamos que as candidaturas coletivas representam um importante espaço de democratização e de ampliação da participação dos diversos coletivos”, explicou o presidente estadual do PSOL, Waldilio Siso.





João MagalhãesNatanael Souza