PSL tenta atrair Robert Rios para ser candidato a vereador

Movimentando-se para conseguir viabilizar o partido para as eleições municipais de 2020, o vereador Luís André, presidente do PSL no Piauí, afirmou que mantém conversas com o ex-deputado Robert Rios, que pode ser candidato a vereador pela sigla na capital neste pleito.

“Ele pretende ser candidato a uma cadeira na Câmara Municipal. Quem não possa ocorrer a vinda do delegado Robert Rios, ele que foi deputado estadual e teve uma boa votação para senador em Teresina, é bom se frisar isso. Nós vamos continuar com o convite”, disse o presidente pesselista.

Segundo o vereador, a vinda do ex-deputado para o PSL tem o aval do vice-presidente nacional da legenda. Ele reconhece o assédio de outras siglas a Robert Rios, e torce para formalizar a filiação ainda em agosto, quando o partido realizará um evento em Teresina. “Vamos continuar esse diálogo, porque é muito importante sua vinda”, enfatizou.

Procurado pela reportagem, Robert confirmou as conversas com o PSL, devido a amizade com o também ex-delegado da Polícia Federal, deputado Felício Laterça (PSL-RJ), mas declinou de anunciar um novo partido ainda em 2019. “Me convidaram mas, em todo caso, só irei decidir meu destino no próximo ano”, ponderou.

Candidatura majoritária

Caso confirme sua ida ao PSL, Robert Rios deve ser candidato a vereador na Capital. Apesar da sigla ter intenções de candidatura própria à prefeitura de Teresina e avaliar positivamente o nome do ex-deputado, este rejeita a ideia. “Possibilidade tem, não há é interesse da minha parte”, reiterou. O PSL hoje é aliado do prefeito Firmino Filho (PSDB), que pretende eleger seu sucessor e que hoje não mantém relações políticas com Robert Rios. Luís André, no entanto, evitar tornar ambas situações em um problema. “Vamos conversar com outros prováveis candidatos a prefeito, mas isso em um momento oportuno, no próximo ano”, ressaltou.

Luiz Carlos de OliveiraBreno Cavalcante