PSL se declara fora da chapa de oposição com Silvio Mendes candidato

Outro candidato, outra conversa. O vereador Luís André, presidente do PSL no Piauí, declarou que o partido não tem qualquer tipo de acordo com outro candidato de oposição que não for o senador Ciro Nogueira. A declaração confirma uma especulação de bastidor que alguns partidos de oposição teriam resistência ao nome de Silvio. Além do PSL os articuladores da chapa governista devem se reunir com outras legendas como o Democratas e PDT para discutir uma eventual aliança oposicionista.

A afirmação prejudica o desenvolvimento da estratégia da oposição que esperava formatar uma grande coalizão para enfrentar o PT de Rafael Fonteles no próximo ano. Luís negou qualquer acordo com Iracema, João Vicente Claudino ou Silvio Mendes.

“O PSL sempre teve um diálogo franco com o ministro Ciro Nogueira, inclusive até existe um diálogo sobre uma possível fusão entre os partidos. Tínhamos um diálogo com Ciro para governador, mas com relação a outra candidatura, seja do Silvio, João Vicente ou Iracema, não temos compromisso com ninguém. Vamos deixar as coisas acontecerem e conversar com outros políticos. O nosso foco era a eleição de Ciro ao governo do estado, ouvi que ele não vai ser candidato e agora vamos esperar as definições” afirmou o dirigente partidário.

FOTO: Jailson Soares/ODIA

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!