O pré-candidato à presidência da República pelo PSL, o deputado Jair Bolsonaro, cumprirá agenda no Piauí no próximo mês, quando irá visitar as cidades de Teresina e Parnaíba. A data da vinda do presidenciável ainda não está confirmada, mas, segundo o vereador Luís André (PSL), deve ser entre os dias 10 e 15.



Em Teresina, Jair Bolsonaro irá participar do evento de inauguração da nova sede do partido. Esta é a segunda vez que o presidenciável vem ao Estado. Durante sua visita em abril do ano passado, quando ainda fazia parte das fileiras do PSC, o deputado manifestou o interesse de participar da disputa presidencial e se encontrou com o prefeito de Parnaíba Mão Santa (SD).

PSL confirma agenda de Jair Bolsonaro no Piauí em julho. (Foto: Arquivo O Dia)



Desta vez, em data próxima a das convenções partidárias, a vinda de Jair Bolsonaro também tem o objetivo de fortalecer o palanque do pré-candidato ao governo do Estado pelo partido, o empresário Fábio Sérvio, assim como os dos demais pré-candidatos do partido aos legislativos.

O partido faz parte do grupo de siglas emergentes do Estado (PSL, PPS, PHS, Avante, PV, Podemos, Patriotas, Solidariedade, PMN, PRP) que firmaram acordo em saírem unidas na disputa proporcional, mas deixaram o caminho aberto para o apoio majoritário. Além de Fábio Sérvio, outro partido integrante da coligação já anunciou pré-candidatura ao governo: o senador Elmano Férrer, do Podemos.

Ithyara Borges