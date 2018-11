PSL avalia nomes que podem disputar Prefeitura de Teresina

Fábio Sérvio, presidente do PSL, afirmou que é praticamente certo que o PSL terá um candidato à Prefeitura de Teresina em 2020. Segundo o empresário, por ter sido candidato ao Governo do Piauí este ano, ele é o nome natural para disputar o comando do Executivo na capital. Porém, Sérvio cita outros nomes que também poderiam concorrer ao cargo majoritário pelo PSL.

"Pode ser meu nome, que naturalmente tem surgido, porque eu acabei de sair de uma eleição em que concorri ao cargo de governador [...] Mas há vários outros nomes que poderiam assumir essa missão, como a Adriana Sousa [médica], a Rubenita Lessa [advogada], o próprio Elizeu Aguiar, que teve uma votação expressiva em Teresina, o Antônio José Lira [ex-vereador] e outras pessoas que estiveram com a gente na coligação, inclusive do Pros. Há, ainda, pessoas que não foram candidatas, mas que estão no partido e têm peso, como o coronel Washington, do Exército", afirma Sérvio.

O presidente do PSL enfatiza que definir o nome que disputará a prefeitura, por enquanto, não é a prioridade do partido. "A gente está muito mais preocupado com o conteúdo. Com o que apresentar, com o que discutir, para não chegar nas reuniões em Brasília de mãos vazias. Tendo projetos, tendo informações sobre o Estado. Para não ir pra uma eleição de 2020 sem projeto de cidade e sem entender quais são as mudanças que a população está desejando", conclui.

Cícero Portela