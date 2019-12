PSL admite abrir mão de pré-candidatura e compor com PSDB em Teresina

O líder do Movimento Avança Piauí, Manoel Lopes, assume nesta segunda-feira (23) a presidência do diretório provisório do PSL em Teresina, cargo antes ocupado pelo empresário Valter Lima, pré-candidato do partido à prefeitura da capital piauiense nas eleições do próximo ano.

Manoel Lopes (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Mesmo considerando Valter como o melhor nome para administrar cidade, Nel, como também é conhecido o novo mandatário partidário, admite a possibilidade da sigla recuar quanto ao pleito majoritário, caso não alcance um bom desempenho nas pesquisas de opinião, diferente do que vem ocorrendo nas últimas consultas.

“Uma candidatura majoritária depende de várias coisas e não só da pessoa propriamente. Se não viabilizar até março, se não estiver bem nas pesquisas e estiver patinando [...] espero que em março ele esteja em um patamar de 8%, se não iremos procurar outras opções melhores para o partido”, disse o novo presidente.

Manoel Lopes (Foto: Jailson Soares/ODIA)



O PSL atualmente integra a base de apoio ao prefeito Firmino Filho (PSDB) na Câmara Municipal de Teresina (CMT), aliança que pode ser mantida caso o partido não consiga alavancar seu pré-candidato, pois segundo Nel, é o quadro mais próximo ao campo político da direita, tanto a nível de município quanto de estado.

“Se não der certo com o Valter, e eu penso que vai dar certo, vamos apoiar o candidato do prefeito Firmino, pois na hora que ele lançar, pela brilhante administração que vem fazendo, com certeza terá nosso apoio”, finalizou Lopes.

Apesar de ter assumido a condução do PSL a nível municipal, Nel esteve próximo de deixar a agremiação. Há poucos dias ele declarou que pretendia seguir o mesmo caminho de outros correligionários, como a advogada Rubenita Lessa, e encabeçar a criação do Aliança Pelo Brasil, novo partido do presidente Jair Bolsonaro que ainda precisa de registro junto a Justiça Eleitoral.













Breno Cavalcante