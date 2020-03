PSDB traça filiação de quatro vereadores em Teresina

Com a proximidade da janela partidária, que abre nesta quinta-feira (5) próxima, o PSDB já se prepara para receber em seus quadros alguns titulares da Câmara Municipal de Teresina (CMT). A intenção da sigla é fortalecer sua chapa proporcional para as eleições municipais deste ano na capital.



“Alguns vereadores já decidiram se filiar ao PSDB e estão à disposição do partido. Vamos conversar com o prefeito Firmino Filho para pensarmos numa estratégia e agendarmos uma data, com horário e local, dessas filiações”.

Até quatro parlamentares da Casa estão acertados com a sigla, são eles: Joninha, Ítalo Barros e Gustavo Carvalho, além de Venâncio Cardoso, atualmente licenciado do mandato e no comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (Semdec).

Já em relação ao candidato tucano na sucessão ao Palácio da Cidade Melo, Edson Melo prefere manter cautela. Sem revelar nomes, afirma que as alternativas seguem sendo analisadas por Firmino, ainda indeciso. “Percebemos que está havendo um afunilamento. O prefeito vem conversando e avaliando suas pesquisas, qualitativas e quantitativas, e chegando a um determinado nome”, conclui.





João MagalhãesBreno Cavalcante