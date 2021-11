PSDB suspende prévias após falha em app de votação, Luciano Nunes confirma remarcação

O PSDB decidiu suspender a votação remota das prévias que escolherão o candidato do partido à Presidência da República. A decisão foi anunciada após uma reunião entre o presidente da sigla, Bruno Araújo, com os três candidatos internos: os governadores de São Paulo, João Doria, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-senador Arthur Virgílio. Uma nova data para a reabertura do processo eleitoral ainda será informada de acordo com,Luciano Nunes, o presidente estadual da sigla no Piauí.

A votação remota das prévias tucanas foi marcada nesse domingo, 21, por instabilidade no aplicativo. Tucanos de peso como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não conseguiram votar.

Os votos presenciais, depositados domingo em urnas eletrônicas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília, por sua vez, foram computados com sucesso. A totalização dos votos remotos e presenciais deve ocorrer apenas ao final do processo de votação, diz o PSDB.

"Os votos registrados neste domingo estão preservados e o PSDB está definindo, junto com os candidatos, em que momento o processo será retomado", afirma a legenda, em nota. "O PSDB definirá nova data para reabertura do processo de votação para que todos os filiados que não puderam votar neste domingo possam, com tranquilidade e segurança, registrar o seu voto e concluir a escolha do nosso candidato às eleições presidenciais de 2022."

De acordo com o comunicado oficial do PSDB, o processo de votação em aplicativo está pausado por questões técnicas, porque a plataforma não teria comportado a demanda.

"A integridade e a segurança do sistema estão totalmente preservadas", esclarece a sigla. "Todos os votos registrados desde a abertura da votação neste domingo estão válidos e serão computados."´

Com informações Estadão Conteúdo

