PSDB oficializa Kleber Montezuma em evento na terça-feira

O tradicional clube dos 100, no bairro Parque Piauí, zona sul de Teresina, é o local escolhido pelo PSDB para o anúncio oficial do nome que irá representar o partido nas eleições do próximo mês de outubro. A expectativa é que o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuma, seja apresentado oficialmente como representante do Palácio da Cidade na disputa eleitoral.

Apesar de ainda não ter sido oficializado, Montezuma já aparece como pré-candidato oficial, incluindo participando efetivamente de agendas políticas e eventos partidários. O nome do secretário foi escolhido pelo prefeito Firmino Filho após o processo de análise dos resultados apontados pelas pesquisas qualitativas, que demonstraram o perfil de gestor esperado pelo eleitorado teresinense.



O secretário municipal de Educação é o nome do prefeito Firmino para a disputa - Foto: Jailson Soares/O Dia



A expectativa é que durante o evento do próximo dia 17 o PSDB também anuncie o nome irá compor a chapa encabeçada pelo secretário de Educação. Entre os cotados está o ex-prefeito Silvio Mendes (Sem partido), que já levantou a possibilidade. Os vereadores Graça Amorim e Aluísio Sampaio, ambos do Progressistas, também já foram cotados para ocupar a vaga.

O lançamento oficial do nome de Kleber Montezuma como candidato a prefeito deve reunir lideranças da base aliada do Palácio da Cidade e membros dos partidos que devem compor a aliança com o candidato que tentará manter a hegemonia tucana nas eleições municipais.

Natanael Souza, do Jornal O Dia