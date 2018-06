"PSDB não se preparou para disputar vagas na Câmara Federal"

O vereador da Teresina, Ed­son Melo (PSDB), visitou a As­sembleia Legislativa do Piauí (ALEPI) para se reunir com os deputados, e colegas de parti­do, Luciano Nunes e Marden Menezes. Sem revelar o teor da conversa, ele comentou a pers­pectiva da sigla na disputa des­te ano por vagas ao parlamento federal, que segundo ele, não são as melhores.

Ele acredita que o PSDB, que comanda a prefeitura da capital há anos, não se pre­parou para conseguir eleger deputados federais no pleito deste ano, e ressaltou que a sigla, pelo seu tamanho e im­portância, precisa trabalhar isso a longo prazo.



Vereador de Teresina vai lançar o filho, Hélio Melo, para buscar uma cadeira na Câmara dos Deputados (Foto: Jailson Soares/O Dia)



“O partido foi omisso nos úl­timos anos em relação a chapa para deputado federal. Somos um grande partido, sempre tivemos a prefeitura de Teresi­na, e não tem deputado federal a mais de 12 anos, então isso é lamentável, é questão de estra­tégia. Acredito que agora, nas próximas eleições, já podemos pensar, não em eleger um de­putado federal, mas ter uma representatividade significati­va”, declarou o vereador.

No entanto, Edson Melo acredita que os tucanos con­seguirão vencer a cláusula de barreira no estado, já que a estimativa do partido é obter de 20 a 30 mil, ou seja 1% do total do total dos votos válidos no estado. Vale ressaltar que o filho do vereador, Hélio Melo, é um dos pré-candidatos do PSDB a uma das cadeiras que o Piauí tem direito na Câmara Federal.

Breno Cavalcante - Jornal O Dia