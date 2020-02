PSDB: Marden Menezes volta a defender Silvio Mendes como candidato

Em meio a indefinição de quem será o candidato do PSDB para disputar a sucessão do prefeito Firmino Filho, o deputado Marden Menezes voltou a defender, nesta quarta-feira (5), o nome de Sílvio Mendes, que confirmou retorno ao ninho tucano, para o pleito. “Sem desmerecer os demais, não tem outro mais qualificado para cuidar de Teresina nesse momento”, pontuou.



No entanto, há outras opções sendo avaliadas pelo partido e por Firmino, condutor do processo eleitoral na capital, e com quem Marden não mantém alinhamento político. Por conta disso, o parlamentar reitera que, a depender do nome escolhido pelo prefeito, irá avaliar qual será sua posição nas eleições deste ano.

“Defendo a eleição de Silvio, não sendo ele, me sinto à vontade para analisar os nomes que estarão na disputa e obviamente escolher aquele que mais se adeque aquilo que penso da política”, disse o deputado, que também desmentiu a informação de que isso seja um condicionante para sua permanência no PSDB.

Apesar de já ter admitido, em uma outra entrevista ao Jornal O Dia, ter motivos para deixar a agremiação, Marden garante que não trabalha a hipótese nesse momento. “Não tenho nem pensando em trocar de partido. Primeiro porque legalmente não posso, segundo porque não vou disputar as eleições desse ano, então é algo que não passa pelas minhas reflexões neste momento”, finalizou.





João MagalhãesBreno Cavalcante