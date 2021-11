PSDB espera “respeito as pesquisas” na definição de candidato a governador

“Respeito as pesquisas”, o lema é uma máxima do PSDB no Piauí para a definição do candidato da oposição ao governo do estado. O tucano Silvio Mendes é hoje o líder nas sondagens de intenção de voto e o partido aguarda uma definição para que Silvio brigue com o candidato da base governista pelo palácio de Karnak em 2022. Nos bastidores o comentário é que a definição poderia ser postergada para além do fim de 2021, como acordado inicialmente entre o PSDB e Ciro Nogueira, fato que desagrada os tucanos.

Ao lado de Silvio Mendes hoje está a deputada federal Iracema Portela (Progressistas), que se apresenta como uma possível candidata a vice, nas pesquisas, porém a parlamentar aparece bem atrás de Silvio. Nós últimos estudos realizados Iracema aparece atrás, até mesmo, da deputada federal Margarete Coelho (Progressistas) nas intenções de voto. Líder do PSDB em Teresina, Edson Melo revelou que espera que as pesquisas sejam o fator balizador na escolha do candidato ao governo do Piauí.

“Já disse para o nosso líder ministro Ciro Nogueira, que essas avaliações devem ser feitas através de pesquisa, não seremos empecilhos para a formação de uma terceira via. Só queremos que esse critério das pesquisas seja cumprido, até porque esse tem sido repetido várias vezes pelo nosso ministro Ciro. Tanto em reuniões internas como para a imprensa”, finalizou o vereador.



FOTO: ASCOM / Divulgação







Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!