PSDB do Piauí vai liberar filiados para escolher entre Dória e Leite para presidente

O ninho tucano no Piauí já definiu, não irá “fechar questão” em um candidato a presidenciável do PSDB. A disputa das prévias da sigla ocorrem no próximo dia 21 de Novembro e o diretório piauiense irá deixar seus filiados livres para escolher entre o governador de São Paulo, João Dória, ou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Por fora nas prévias da sigla disputa o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. João Dória virá ao Piauí no próximo dia 15 de novembro, uma semana antes da eleição, para pedir o voto dos tucanos piauienses no pleito.



O vereador Edson Melo, líder do diretório da sigla em Teresina, fez uma análise da passagem de Eduardo Leite pelo Piauí e confirmou que a tendência será um cenário divido no estado.

“O governador do Rio Grande do Sul tem um bom discurso, mas nós defendemos que o PSDB a nível de estado do Piauí a gente deixe o eleitor mais livre para fazer suas avaliações, os filiados ao PSDB que devem votar nas prévias que ocorrerão 21 de novembro. Está prevista a vinda do governador João Dória e acredito que aqui no Piauí vai ser mais ou menos divido. Representamos somente 1% do nacional, não é prudente a gente fechar questão, vamos receptíveis com todos os candidatos do partido que vierem aqui. Vamos analisar e ver quem representa melhor o partido dentro da conjuntura atual”, concluiu o vereador.

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo leite. FOTO: Jailson Soares

