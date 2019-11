PSDB do Piauí realiza nesta segunda-feira congresso estadual

O PSDB Piauí realiza nesta segunda-feira (11), a partir das 9h, o seu Congresso Estadual. O objetivo é debater e definir as posições partidárias sobre as questões mais relevantes para a agenda do Estado e do país, além de ser o preparatório para o Congresso Nacional do PSDB, que acontece em dezembro, em Brasília. O Congresso Estadual acontece na sede do partido, localizada na Rua Mato Grosso, 230, bairro Cabral.

De acordo com o presidente do Diretório Estadual do PSDB, Luciano Nunes, também acontecerão atos de filiação ao partido. “Durante o congresso realizaremos conversas sobre segurança, educação, ciência e tecnologia, saúde, desenvolvimento econômico, empreendedorismo, emprego e renda, combate à pobreza e proteção social, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, agronegócio, reforma do Estado, sistema eleitoral, postura partidária em relação ao Governo Federal e outros temas. Mas será também um momento de festa para o partido, que receberá novos filiados”, destaca.

O PSDB quer que seus filiados discutam, opinem e elaborem as teses que serão levadas ao grande encontro de dezembro, em Brasília. “Por isso, os diretórios estaduais irão realizar os seus congressos estaduais para debater com os filiados, escolher os delegados que participarão do Congresso Nacional e definir posições e defesas”, acrescenta Luciano Nunes.



Luciano Nunes, presidente da legenda no Piauí, diz que acontecerão atos de filiações durante o evento - Foto: Elias Fontinele/O Dia



Na presidência do diretório estadual do PSDB, o ex-deputado Luciano Nunes afirmou que seu nome está à disposição da sigla para uma eventual disputa pela Prefeitura de Teresina em 2020. Apesar da disposição, ele coloca a decisão nas mãos do prefeito Firmino Filho, que será o responsável pelo comando das articulações para o próximo pleito.

“O meu nome está à disposição do meu partido, o PSDB, mas é o prefeito Firmino Filho que vai estar conduzindo e coordenar a sucessão”, afirmou o ex-deputado, que disputou o governo do estado em 2018, pelo PSDB.

Luciano Nunes também afirmou que concorda com a avaliação de Firmino, que diz que ainda é cedo para tratar das eleições do próximo ano. Segundo ele, as discussões devem ficar mais intensas apenas no primeiro semestre do próximo ano.

“O prefeito tem uma agenda administrativa a cumprir e ele tem defendido uma tese que eu compartilho, que é deixar esses encaminhamentos da sucessão municipal só para o ano de 2020. Então, eu entendo que antecipar essa agenda, essa discussão, é um desserviço para a cidade”, avaliou.

