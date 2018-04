PSD vai “reavaliar” coligação se não conseguir indicação para o Senado

O PSD está apostando todas as fichas do partido na indicação do nome do deputado Júlio César para a segunda vaga ao senado na chapa de Wellington Dias (PT). O espaço, segundo o deputado Georgiano Neto, não é uma condicionante para a sigla se manter na base, mas o PSD admitiu que pode “reavaliar a conjuntura” caso não consiga emplacar o nome.

De acordo com Georgiano, o partido não conversou com nenhuma sigla de oposição sobre o assunto e vai continuar tentando viabilizar o nome do deputado federal na chapa. “Se não for possível, o partido vai sentar e reavaliar a conjuntura. Mas, no momento, o nosso desejo é de marchar com o governador Wellington Dias”, disse.



O espaço, segundo o deputado Georgiano Neto, não é uma condicionante para a sigla se manter na base (Foto: Elias Fontinele/O Dia)



Georgiano acredita que o partido tem os requisitos essenciais para indicar o nome e lembrou que o PSD sempre teve “uma parceria transparente” com o Governo. “A gente acredita que ele vai saber escolher os melhores nomes dos maiores partidos para compor sua chapa”, destacou.

Além da disputa pelo espaço, outro assunto tem incomodado o partido: o desejo do PT de sair em chapa pura para as eleições proporcionais. O PSD afirmou que vai levar os dois pontos para ser discutido com o governador na próxima reunião, alegando que o partido sairá enfraquecido se o PT não aceitar a coligação.

“O único partido que quer sair em chapa pura é o PT. Esperamos que o governador saiba conduzir o partido o qual ele é iliado a compor ampla chapa. Isso enfraquece os demais partidos da base. Espero que o PT também reconheça o esforço que os demais partidos estão fazendo para reeleger o governador”, finalizou Georgiano

Ithyara Borges - Jornal O Dia