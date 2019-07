PSD atrai ex-aliados de Firmino para viabilizar pré-candidatura majoritária

De olho nas eleições municipais do próximo ano, o PSD tem intensificado a filiação de várias lideranças políticas de todo o estado. Na capital, onde tenta viabilizar uma candidatura majoritária, o partido tem conquistado adesões de ex-aliados importantes do prefeito Firmino Filho (PSDB), que por sua vez busca fazer seu sucessor no pleito.



Na segunda-feira (8), Ananias Carvalho e Renato Berger, dois ex-vereadores ligados ao grupo do tucano, oficializaram suas filiações ao PSD. Este último reforçou que sua intenção é retornar à Câmara Municipal de Teresina (CMT), o que segundo ele não seria possível permanecendo no mesmo grupo do prefeito. “Apenas por isso resolvi mudar de ares”, disse.

A chegada destas e de outras lideranças na sigla evidencia os esforços do PSD em viabilizar uma chapa forte ao legislativo municipal e para fortalecer o nome do deputado Georgiano Neto como pré-candidato a prefeito de Teresina nas eleições do ano que vem. Georgiano destacou a chegada de Ananias e Berger ao partido como reflexo de um sentimento de mudança na capital.

“Teresina se cansou desse sistema, que está fadigado e que os teresinenses não concordam mais. São 32 anos de um mesmo grupo político comandando a administração da cidade e o sentimento é de mudança e renovação. O PSD vem com esse espírito para a disputa do próximo ano e é isso que tem atraído muita gente insatisfeita com a atual gestão”, avaliou o pré-candidato.

Apesar de trabalhar pela consolidação da sua candidatura, Georgiano afirmou que a mesma só será definida mais à frente, após discussões com outras frentes políticas da cidade. Apesar de negar conversas acerca de eventuais composições, revelou que tem mantido contato com outros partidos que fazem oposição à Firmino.

“Temos dialogado com todas as forças políticas que fazem parte da oposição a atual gestão. Conversando e dialogando a respeito da melhor estratégia para vencermos as eleições do próximo ano”, declarou Georgiano, que ainda pontuou que o PSD deve anunciar novas adesões nos próximos dias.

João MagalhãesBreno Cavalcante - Foto: Assis Fernandes/ODIA