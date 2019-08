PSC reúne pré-candidatos e pode ter Valter Alencar na disputa pela PMT

Lideranças partidárias e pré-candidatos a vereador pelo Partido Social Cristão (PSC) estiveram reunidos, durante café da manhã neste sábado (3) em um restaurante da zona Leste de Teresina, para discutir a atuação do partido nas eleições municipais do próximo ano e a organização da sigla no estado. O encontro contou com a presença do presidente nacional do PSC, o pastor Everaldo, o presidente estadual, Valter Alencar, além de outras lideranças, como o presidente do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Wilson Martins, e o ex-candidato a governador do Piauí, Luciano Nunes.



Durante o encontro, o pastor Everaldo garantiu o apoio do PSC caso Valter Alencar queira ser candidato a prefeito e afirmou que o anúncio será feito em um momento oportuno. “Primeiro temos que saber do interesse do Valter, se ele quer ser candidato. Ele tem o instrumento que é a direção do partido, a autoridade e autorização do partido para lançar-se como candidato ou também lançar um nome que achar mais conveniente para o partido”, afirmou.

Em Teresina, Pastor Everaldo garantiu apoio do partido caso Valter Alencar queira ser candidato a prefeito de Teresina. (Foto: João Magalhães/ODIA)



Sobre a pré-candidatura, Valter Alencar garantiu que a questão está praticamente definida e destacou que a decisão deverá ser tomada em conjunto com o partido. O presidente estadual do PSC afirmou que, além da Prefeitura de Teresina, o partido também pretende disputar vagas nos 20 maiores municípios do Piauí. Para isso, a sigla espera contar com o apoio do Amazonas e do Rio de Janeiro, estados nos quais o PSC ocupa cadeiras no Governo do Estado.

“Sem dúvida nenhuma já estão, desde quando eleitos, olhando para o nosso estado. No Rio, fui convidado a participar desde a formação do governo e nessa gestão, sem dúvida nenhuma, estão nos ajudando e ajudarão muito mais o estado do Piauí”, destaca.

Vale lembrar que o advogado foi candidato a governador pela sigla nas últimas eleições e obteve 11.015 votos totalizados (0,63% dos votos válidos), mas não foi eleito.



Atuação do partido

Ainda em discurso, o pastor Everaldo defendeu a Reforma da Previdência e disse que ela vai ser essencial para o país conseguir estabilidade econômica, recuperar o crescimento e gerar empregos. A mensagem repassada pelo partido é de “defesa da liberdade econômica e do empreendedorismo”, apoiando as reformas que estão sendo propostas pelo Governo Federal.

Em relação às eleições municipais, o presidente nacional do PSC afirmou que o alvo é lançar candidaturas em todas as capitais do país. “Como nós estamos ainda a um ano e três meses das eleições, a movimentação está começando agora. Naturalmente que as duas capitais onde nós temos Governo do Estado, que é o Amazonas e o Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma já temos as condições para termos candidaturas próprias”, destacou.

Segundo Valter Alencar, o partido está se organizando internamente para lançar candidaturas próprias e encabeçar chapas em vários municípios do Estado. “Eu, na qualidade de presidente do partido, estou sendo instrumento de levar essa organização aos municípios, dialogar com todos para podermos efetivamente apresentarmos os candidatos logo mais. O PSC, como mostrou na campanha para governador, tem uma candidatura própria, tem um conteúdo próprio, e objetiva dialogar para melhorar a cidade e o estado”, finalizou.

