PSC realiza seminário de formação política para jovens em Teresina

O PSC realizou, na noite desta sexta-feira (13), seu primeiro seminário para formação política voltada aos jovens, da agremiação ou sem filiação partidária, em Teresina. O evento, que reuniu cerca de 150 pessoas tanto da capital como do interior do Piauí.

“Entendemos que a participação da juventude na política é fundamental, e queremos fomentar isso, para que esses jovens tenham voz e empoderamento para garantir suas ideias e direitos, mas em especial queremos fomentar candidaturas do nosso partido”, explicouJéssica Ohanna, presidente nacional do PSC Jovem.

Jéssica Ohanna, líder nacional da ala jovem do PSC (Foto: Assis Fernandes/ODia)

A pretensão da legenda, que pretende ter candidatos próprios a prefeito em pelo menos 30 municípios piauienses nas eleições do próximo ano, é estar em sintonia com as demandas e reivindicações desse segmento. A presidente nacional da ala jovem afirma que a sigla precisa ter esse compromisso.

“A ideia é debatermos políticas públicas para a juventude e entendermos quais são os principais gargalos, anseios e necessidades da juventude aqui no estado, para conseguirmos pensar propostas,ideias e bandeiras para nossos candidatos a prefeito em 2020”, afirmou Ohanna.



Teresina

Na capital, o PSC deve ter o empresário Valter Alencar, que disputou o governo do Estado em 2018, como candidato majoritário da sigla. Ele chegou a fazer parte da equipe administrativa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, apontado como principal nome do partido para as eleições presidenciais de 2022.



João MagalhãesBreno Cavalcante