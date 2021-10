Militares mortos por Covid podem ser promovidos no Piauí, sugere projeto

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado (Alepi) aprovou o Indicativo de Projeto de Lei, proposto pelo deputado Coronel Carlos Augusto (PL), que propõe a promoção pós morte para policiais militares da ativa, que faleceram em decorrência da Covid-19 ou de complicações dela advindas. Até o momento cerca de 47 militares morreram no Pìauí desde o início d pandemia em março de 2020.

O parecer do relator, deputado Francisco Limma (PT), foi favorável à matéria, que segue para votação em Plenário.



O autor do Indicativo afirmou que a proposta busca fazer justiça em relação aos familiares dos policiais militares que faleceram durante a pandemia. “Algumas pessoas subestimam a gravidade dessa doença, mas houve 29 mortes de policiais militares que estavam no cumprimento de suas funções”, explicou.



O deputado Coronel Carlos Augusto obteve também a aprovação da Comissão para o Indicativo de Projeto de Lei de sua autoria, que busca ampliar o ingresso nos quadros de Oficiais e Praças da Polícia Militar do Piauí (PM-PI) para candidatos com curso superior completo em qualquer área. Atualmente, há a exigência da conclusão do curso de Bacharelado em Direito.



