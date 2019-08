Flávio defende capacitação de pessoas com deficiência

Do deputado federal Flávio Nogueira (PDT-PI), o Projeto de Lei n°4445/19 estabelece que, o Poder Executivo, por iniciativa própria e por meio de convênios, promova atividades de qualificação de beneficiários reabilitados da Previdência Social, bem como de pessoas com deficiência para adequada inserção no mercado de trabalho.



Para Nogueira, a falta de experiência no mercado de trabalho faz com que muitos sofram com o reduzido número de vagas, sobretudo pessoas com deficiência, e, também, beneficiários reabilitados da Previdência.

“A admissão destes profissionais ainda é irrelevante e muitas vezes esbarra na precária ou até mesmo ausente capacitação profissional. Muitas empresas têm dificuldade em preencher essas cotas, resultado da falta de mão de obra qualificada”, pontua Nogueira.

O pedetista destaca que o direito ao trabalho precisa ser respeitado e incentivado(Foto: Arquivo/O Dia)



O pedetista destaca que o direito ao trabalho precisa ser respeitado e incentivado, e que a questão da capacitação profissional deve ser objetivo de atenção legislativa, dando aqueles, que por alguma razão, não tiveram a oportunidade de uma habilitação profissional que lhes propiciassem acesso a um emprego digno, uma outra chance.

“Com este PL, evitamos, também, uma elevada quantidade de multas administrativas pelo não preenchimento das cotas destinadas, constatando que estas não foram preenchidas por pessoas devidamente qualificadas”, destacou.

