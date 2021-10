Progressistas se aproxima de acordo com Flávio Nogueira, aliado histórico de Ciro

A base governista pode perder mais um importante aliado. O Progressistas se aproximou nas últimas semanas da filiação do deputado federal Flávio Nogueira (PDT). Aliado histórico de Ciro Nogueira, Flávio encontra dificuldades para se acomodar em um partido da base aliada, no interior algumas lideranças do Progressistas inclusive já anunciaram apoio ao deputado federal e ao filho, Flávio Nogueira Jr.



Júlio Arcoverde, presidente do Progressistas no estado, confirmou o convite ao deputado e lembrou o histórico de alianças com Flávio Nogueira. Em Parnaíba, por exemplo, o vice-prefeito Beto Teles, que votava em Júlio Arcoverde, anunciou apoio a Flávio Nogueira Jr para deputado inicial, uma sinalização da possível ida dos dois para a oposição.

“Eu venho dizendo há algum tempo que não teríamos nenhuma defecção com relação ao partido, pelo contrário, a gente ia trazer deputados de outros partidos que estão na base do governo. O deputado Flávio é uma pessoa que faz campanha junto com o senador Ciro desde 2010, são muito ligados e muito amigos. Seria uma honra muito grande contar tanto com ele quanto com o filho em 2022. O Ciro está conversando com o deputado Flávio, o convite foi feito, e acredito que a gente continuará com a família Nogueira como fazemos desde 2010”, revelou o deputado Júlio Arcoverde.

