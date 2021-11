Progressistas não têm “sangria desatada” para indicar vice de Bolsonaro

O presidente estadual do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, confirmou que a sigla trabalha para fortalecer politicamente Bolsonaro a partir de dezembro, porém os Progressistas não estariam ansiosos para indicar o ministro piauiense, Ciro Nogueira, como vice do Presidente da República.

Em Brasília o PP é cotado como o nome mais forte para indicar a vice-presidência, a dobradinha PL/PP buscará atrair siglas de centro para tornar mais viável a coligação com maior tempo de TV e verba de campanha. Na última quarta (10), o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, anunciou a sua candidatura à presidência pelo Podemos, como um nome de opção pela terceira via, que se apresenta como opção a polarização entre PT e Bolsonaro.

Presidente estadual do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde (Foto: Arquivo/ODIA)

Júlio explicou que pode não ser necessariamente o nome de Ciro indicado à vice-presidência, o deputado defendeu um nome que possa somar a chapa de Bolsonaro.

“Não necessariamente a indicação será do senador Ciro Nogueira para vice. Temos que escolher o vice e um partido que possa somar com o presidente, pode trazer outros partidos. O que eu sinto dentro do Progressistas é que não existe nenhuma sangria desatada para indicar. Tem um trabalho de fortalecimento político do presidente a partir de dezembro agora com essas novas aprovações na Câmara Federal”, explicou o deputado.

Júlio analisou também o cenário estadual. O dirigente partidário criticou tentativas, segundo ele, de criar atritos entre Iracema Portela e Silvio Mendes. O político definiu que em janeiro a oposição anunciará quem disputará o governo do estado.

“Vai ser, sem estresse. Estão criando mais estresse que o normal na oposição, toda hora inventa uma briga, vai ser isso mesmo, tudo normal. Como a gente sempre disse, em janeiro vamos anunciar o candidato a senador, o candidato a governador e o vice. Está tudo dentro da normalidade, até melhor do que a gente imaginava”, disse o deputado estadual.

