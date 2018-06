Progressistas foca nas eleições de 2022: “para compensar frustração”

Não é de agora que o Pro­gressistas vem anunciando o desejo de lançar candidatura própria para o governo nas eleições de 2022. Com essa intenção, o partido já está fa­zendo as movimentações que julgam necessárias para conse­guir apresentar um candidato forte e com condições de ven­cer o próximo pleito.

A desistência da vaga de vice-governadora passa por essa premissa. Ontem (26), o senador Ciro Nogueira, pre­sidente nacional do partido, declarou que irá “compensar a frustração” de sair da disputa. Quando questionado sobre as mudanças nas estratégias do partido para 2022, o sena­dor respondeu que o partido irá para as eleições “com mais vontade”.



Foto: Moura Alves/O Dia

A permanência de Marga­rete Coelho como vice-go­vernadora poderia encurtar o caminho do Progressistas ao governo, já que se espera a saída de Wellington Dias (PT), se reeleito for, para disputar o senado em 2020. Na coletiva, Ciro Nogueira declarou que recebeu apoio do partido para antecipar a estratégia e lançar Margarete Coelho como pré-candidata já nestas eleições.

“O governador nos comuni­cou que é pretensão dele colo­car uma vaga para cada partido e isso deixa um sentimento de frustração. A maioria cobrava outra posição da nossa par­te, mas iremos cumprir nosso compromisso [...] 90% dos prefeitos, das lideranças, do partido, queria antecipar o projeto. Mas, nosso projeto agora se torna cada vez mais forte”, ressaltou o senador.

Além de Margarete Coelho, o Progressista tem investido em Firmino Filho, que atual­mente faz parte das fileiras do PSDB. Ciro Nogueira, que já conseguiu fazer com que li­deranças próximas ao gestor se filiassem ao PP, tem pla­nos para o prefeito, que em 2006 concorreu ao governo e foi derrotado por Wellington Dias no primeiro turno.

Ithyara Borges - Jornal O Dia