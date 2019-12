Progressistas espera eleger maior bancada na Câmara de Teresina

O Progressistas pode terminar as eleições municipais do próximo ano como o partido que elegeu o maior número de vereadores para a Câmara Municipal de Teresina. A aposta é do presidente dodiretório municipal da sigla, vereador Aluísio Sampaio.

“Nosso partido é a segunda maior bancada a nível nacional. É o maior partido do Piauí. A gente espera que possamos crescer em Teresina. Estamos nos preparando para eleger a maior bancada de vereadores da Câmara Municipal. Esperamos concluir o processo eleitoral com esse partido grande”, prega o parlamentar.

A expectativa de Aluísio Sampaio se baseia na mudança na regra eleitoral que acabou com as coligações proporcionais e entrará em vigor pela primeira vez nas eleições municipais de 2020. O novo modelo tende a concentrar os candidatos em partidos maiores para disputa de vaga no legislativo.

“O Progressistas tem feito o papel de casa de crescer o partido. Vereadores de mandato vão acabar naturalmente procurando partidos grandes para concorrer a Câmara. O Progressistas como o maior partido do Piauí acaba atraindo pessoas”, pontuou.

A atuação do senador Ciro Nogueira e do prefeito de Teresina Firmino Filho (PSDB) também é outra aposta do vereador Aluísio Sampaio. Ele justifica que as pretensões dos dois políticos para 2022 serão traçadas com base nas eleições municipais do próximo ano. O vereador cita a possibilidade de Ciro Nogueira afastar-se do senado federal para atuar no pleito.

Vereador Aluísio Sampaio aposta na atuação de Ciro Nogueira e mudanças nas regras eleitorais para crescimento do partido em Teresina (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Novas filiações

A filiação de novos nomes ao Progressistas para 2019, afirma Aluísio Sampaio, passa por pontos como a afinidade com o Palácio da Cidade. “No nosso grupo nós temos nossas diretrizes. Por exemplo, somos da base do prefeito e o candidato que vier tem que ter essa afinidade”, avisa.

O Progressistas busca filiar nomes que atualmente integram oPatriota. O presidente do diretório municipal do partido não ver empecilhos para as filiações. “Tivemos uma conversa com o grupo do Patriota. Algum deles estão bem encaminhados. Já votaram no Senador (Ciro Nogueira), tem alguns que os deputados que eles acompanharam estão hoje no partido. A evolução vai acontecer de forma natural”, finalizou.

Otávio Neto