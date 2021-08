Progressistas anuncia que Ciro não será mais candidato ao governo do Piauí

O presidente do Progressistas no Piauí, deputado Júlio Arcoverde, anunciou na manhã desta quarta (25), em entrevista na Assembleia Legislativa do Piauí, que o Ministro da Casa Civil Ciro Nogueira não é mais pré-candidato ao governo do Piauí. A informação circulava nos bastidores, porém oficialmente o senador ainda mantinha a pré-candidatura. Com a desistência os nomes de Silvio Mendes e Iracema Portella se consolidam como as principais opções da oposição para a eleição. Em contrapartida, com o anúncio, Ciro confirma que deve ficar no ministério até o fim do governo Bolsonaro e atuará como articulador na candidatura a reeleição do Presidente da República.



Ciro havia anunciado no fim de abril que seria candidato ao governo do Piauí em oposição a Wellington Dias, porém, quatro meses depois o senador oficializa sua desistência. Júlio revelou que já existe um consenso pela retirada da candidatura de Ciro Nogueira, por outro lado o deputado defende que o anúncio do candidato de oposição deve ser feito até o fim de 2021.

"A oposição nunca teve um sentimento tão favorável como estamos sentindo em nossas caminhadas pelo interior, a partir de setembro vamos intensificar nossas caravanas pelo interior com a deputada Iracema e o ex-prefeito Silvio Mendes. Sim, é um consenso que o ministro Ciro ficará no ministério. Eu comungo de uma ideia que não podemos definir o candidato no próximo ano, tem que ser neste ano, a gente tem que virar em janeiro já com a chapa montada, com o candidato na rua, é só completar com as defecções que teremos na base” finalizou o deputado.





