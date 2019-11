Progressistas consolida filiação do prefeito de Luís Correia

Foi realizada neste domingo (03) a filiação do prefeito Kim do Caranguejo ao Progressistas, em solenidade bastante prestigiada em um restaurante beira mar na cidade de Luís Correia, litoral do Piauí.

A filiação de Kim do Caranguejo consolida o Progressistas como o maior partido do Piauí, agora com 86 prefeitos filiados, como anunciou o presidente estadual deputado estadual Julio Arcoverde.

A filiação foi prestigiada por lideranças do Progressistas (Foto: Ascom/ Divulgação)

Presente ao evento, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, deu as boas vindas ao novo prefeito filiado e agradeceu o carinho da população de Luís Correia pelo reconhecimento ao seu trabalho.

“Agradeço ao prefeito Kim por agora fazer parte da nossa família Progressista. Nosso partido tem crescido não apenas em quantidade, mas também em qualidade. São nomes que fortalece o Progressista no estado”, afirmou Ciro Nogueira.

Além do próprio Kim, senador Ciro e deputado Júlio, participaram da solenidade os deputados Progressistas Átila Lira (federal) e B.Sá Filho (estadual), prefeitos, vereadores e lideranças especialmente da região norte do estado

Ascom