Professor Ribinha prorroga isolamento e mantém fechamento do comércio

O decreto municipal que garante o isolamento social e o fechamento das atividades comerciais não essenciais em Campo Maior, como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, foi prorrogado. O documento tinha validade até este domingo (10).

O novo decreto assinado pelo prefeito Professor Ribinha mantém o funcionamento apenas dos serviços essenciais até o dia 21 de maio, em consonância com o decreto do governador Wellington Dias. Havia a possibilidade da flexibilização do comércio a partir desta segunda-feira (11) no município.



Campo Maior seguirá em isolamento social com prorrogação de decreto - Foto: Reprodução

O prefeito Professor Ribinha afirmou que a medida segue as recomendações do Ministério Público e da Associação Piauiense de Municípios (APPM), que orientam os gestores municipais a não permitirem o retorno das atividades comerciais nessa primeira quinzena de maio.

“Temos as recomendações do Ministério Público e da APPM de não abrir o comércio. Entendo também que esse não é o momento. Essa semana tivemos um aumento significativo de casos. E, nas próxima semanas, vamos presenciar um crescimento da curva de contaminação em Campo Maior e queremos manter nossa população segura”, disse.

Os prognósticos apontam que os casos de Covid-19 estão iniciando a subida na curva de crescimento da doença em Campo Maior. Nas próximas semanas, os números devem evoluir no município. O isolamento social da população será importante para evitar que a alta da contaminação não permaneça por longo período.

Jornal O DiaJoão Magalhães