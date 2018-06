Privatizar é o melhor para o Piauí, diz presidente da Eletrobras

Um processo que se arrasta já há algum tempo é o da privatização de algumas distribuidoras da Eletrobras em diversos estados do país, incluindo a Companhia Energética do Piauí (Cepisa). O presidente nacional da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior, esteve em Teresina ontem (08) e garantiu que essas concessões acontecerão em breve.



“Temos um trabalho grande que foi concluído com o TCU (Tribunal de Contas da União) e agora nos próximos dias estaremos trabalhando no edital para anunciar o processo de privatização”, afirmou o presidente.



Foto: Moura Alves/ODIA

Recentemente o Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) determinou a suspensão do processo de venda da Cepisa e de mais quatro distribuidoras de energia elétrica do Amazonas, Rondônia, Roraima, Acre e Alagoas, até a elaboração de um estudo de impacto da privatização nos contratos de trabalho da empresa.

Sobre a decisão da corte, Wilson Ferreira explicou que será discutida dentro do âmbito judicial, no entanto, ele reforçou a necessidade de continuidade do processo de concessão dessas companhias energéticas à iniciativa privada. Ele frisou que a Cepisa não pertence mais a Eletrobrás, e que privatizá-la é a melhor alternativa.

“É importante destacar que o desempenho que a Cepisa vem apresentando nos últimos anos já a coloca como uma empresa privada muito eficiente, mas sem uma capacidade financeira de novos investimentos na dimensão que o estado do Piauí precisa, e essa vantagem a gente pode ter com o processo de privatização”, concluiu o presidente da Eletrobrás.

João MagalhãesBreno Cavalcante