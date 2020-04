Primeiro hospital de campanha da capital deve ser concluído na próxima semana

O prefeito Firmino Filho (PSDB) anunciou, nesta quinta-feira (2), que a instalação do primeiro hospital de campanha de Teresina será concluído na próxima semana. A estrutura está sendo montada na quadra de badminton da Universidade Federal do Piauí (UFPI), para ajudar no tratamento de pessoas infectadas pelo novo coronavírus (Covid-19).



“A previsão é que até sábado, toda estrutura inicial esteja pronta. Serão 88 leitos que ficarão à disposição para atender exclusivamente pacientes com Covid-19. Na próxima semana, toda estrutura física será concluída. Logo depois o hospital deve receber equipamentos e pessoal, já devidamente treinado”, informou o gestor.



Com 88 leitos, a estrutura está sendo erguida no Ginásio de Badminton da Universidade Federal do Piauí. - Foto: Reprodução/Twiiter



A expectativa é que unidade hospitalar de emergência esteja a disposição da população em até três semanas. “Espero, de verdade, que não seja preciso usar. Mas isso depende de cada um fazer sua parte”, disse Firmino, reforçando o pedido para que a população obedeça as recomendações das autoridades e evitem sair de casa durante a pandemia.

Segundo o último boletim da Fundação Municipal de Saúde (FMS), Teresina concentra quase que a totalidade dos casos confirmados da doença no estado, 17 dos 19. Além disso, metade dos quatro óbitos .causado pelo vírus no Piauí foram registrados na capital.

Outras unidades

Enquanto a adaptação do Ginásio Verdão para um hospital de campanha, com aproximadamente 100 leitos clínicos, não é concluída, o governador Wellington Dias (PT) anunciou a incorporação do Hospital da Polícia Militar do Piauí (HPMPI) à rede estadual de saúde, como unidade sentinela no enfrentamento à pandemia.

“Nesse início, ele contará com 40 leitos clínicos e 3 leitos de estabilização. Mas, além desses, a projeção é para 150 leitos clínicos e 10 de UTIs. Estamos nos preparando com força total contra essa epidemia”, esclareceu Dias.

Breno Cavalcante