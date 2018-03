PRF apreende 04 caminhões com documentação falsificada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), abordou e apreendeu quatro caminhões carregados de madeira no Km 199 da BR-230, no município de Oeiras. Na abordagem, os condutores dos veículos apresentaram Guias Florestais falsificadas. As cargas dos veículos ultrapassam 100 toneladas de madeira sem autorização, caracterizando o crime de transporte ilegal. O caso aconteceu na última sexta-feira (23)



Caminhões apreendidos na BR-320. Foto: Divulgação PRF

O crime é previsto no parágrafo único do artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais, que tem como pena detenção, de seis meses a um ano, e multa, além do delito de uso de documento falso, constante no art. 304 do Código Penal, cuja pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa. Condutor, Veículos e carga apresentadas à Polícia Civil de Oeiras.

Da redação