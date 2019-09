Elmano retira assinatura para criação da CPI da Lava Toga

O senador Elmano Férrer (Podemos) retirou nessa quinta-feira (19) sua assinatura do pedido de criação da CPI da Lava Toga, que visa investigar a atuação de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e membros de tribunais superiores. O parlamentar piauiense tinha sido o 27º a declarar apoio, número mínimo para que o pedido pudesse ser protocolado junto à mesa diretora.



A informação foi confirmada pelo site ‘O Antagonista’, que informou que Elmano teria cedido à pressão do presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM) e de membros da base do governo Jair Bolsonaro, deixando o requerimento com apenas 26 assinaturas.





A pressão sobre o senador veio de Davi Alcolumbre, presidente da Casa, informa site - Foto: Jailson Soares/O Dia



O senador piauiense, que é vice-líder do governo no Senado, havia confirmado apoio a abertura da CPI na última semana, no dia 12 de setembro. Ele evitou dar declarações públicas sobre o assunto

Procurado pela reportagem do O Dia, Elmano Ferrer não foi localizado para comentar a decisão.

Natanael Souza, do Jornal O Dia