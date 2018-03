Presidente filipino anuncia saída do país do Tribunal Penal Internacional

O presidente filipino, Rodrigo Duterte, anunciou nesta quarta-feira que irá retirar o país do tratado do Tribunal Penal Internacional (TPI), que está examinando a letal guerra contra as drogas de seu governo. “Eu declaro que os filipinos retiram sua ratificação do Estatuto de Roma com efeito imediato”, afirmou o presidente em um comunicado.

O tribunal com sede em Haia anunciou no início de fevereiro a abertura de uma investigação preliminar sobre milhares de mortes atribuídas à “guerra contra as drogas” iniciada por Duterte após sua eleição em 2016.

O presidente filipino declarou na ocasião que estava fora da jurisdição do TPI e argumentou que a legislação local não proíbe especificamente as execuções extrajudiciais, ameaçando retirar o país do tratado que criou a única jurisdição internacional para crimes de guerra.

Desde sua eleição em 2016, quase 4.100 supostos traficantes e consumidores de drogas morreram em uma grande operação policial contra as drogas. Os defensores dos direitos humanos, no entanto, acreditam que o número real de mortos é três vezes maior que o dado oficial e superaria 12.000.

Isto É