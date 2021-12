Presidente do STJ, Humberto Martins, é homenageado e se torna cidadão piauiense

O Presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Humberto Martins, recebeu uma série de honrarias ao longo desta sexta (03), em Teresina. O magistrado foi agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, pela manhã no Tribunal de Justiça, e pela tarde recebeu o título de cidadão piauiense na Assembleia Legislativa do Piauí. Durante sua passagem o ministro lembrou da sua ligação com o Piauí e o nordeste brasileiro, Martins valorizou a evolução e a modernização do judiciário piauiense nos últimos anos. A solenidade contou com a participação de diversas autoridades dentre elas o governador Wellington Dias e o ministro do SFT, Nunes Marques.



Alagoano e originário da advocacia, o ministro se tornou desembargador através do quinto constitucional. Humberto Martins agradeceu a honraria concedida e cobrou a construção de uma sociedade mais humana e justa. “Fico muito feliz e com muita responsabilidade de receber a comenda do mérito judiciário do Tribunal de Justiça do Piauí, o Piauí é um exemplo de notáveis homens públicos, com compromisso de trabalhar de mãos dadas, magistratura e cidadania, assim como o estado brasileiro, que tem dado exemplo de trabalho, amor e fé e esperança. Hoje tenho uma gratidão muito grande de ser reconhecido como cidadão do estado do Piauí, me alio a todos os filhos e filhas do Piauí para que juntos e unidos possamos construir um estado e um Brasil mais humano e mais social”, afirmou o presidente do STJ em entrevista.

Humberto Martins fez uma avaliação do cenário atual do judiciário piauiense e afirmou que a magistratura tem dado respostas aos conflitos sociais enfrentados no Brasil com trabalho e produtividade. “Todos nós que fazemos a magistratura no Piauí e a magistratura Brasileira estamos lado a lado, mesmo nestes tempos de dificuldades, caminhando lado a lado aos questionamentos da população, mas também lado a lado da população do País. A magistratura e a sociedade juntos, construímos um país mais humano e igualitário. Estamos dando respostas com trabalho, produtividade e braços dados com a sociedade”, concluiu o desembargador.

FOTO: Tarcio Cruz

Quem é o Presidente do STJ, Humberto Martins ?

Nascido em Maceió, o ministro Humberto Martins passou parte da infância na cidade de Arapiraca (AL), onde iniciou sua carreira jurídica. Ele é formado em direito pela Universidade Federal de Alagoas e em administração de empresas pelo Centro de Estudos Superiores de Maceió.

Martins foi promotor de justiça adjunto até 1982 e exerceu a advocacia até 2002, quando ocupou o posto de procurador do estado de Alagoas. No mesmo ano, ingressou no Tribunal de Justiça de Alagoas como desembargador, por meio do quinto constitucional.

Em 2006, Humberto Martins tomou posse como ministro do Superior Tribunal de Justiça e, desde então, ocupou as funções de membro da Segunda Turma, da Primeira Seção – colegiados especializados em direito público – e da Corte Especial.

Ao longo de sua trajetória no STJ, o ministro exerceu as atividades de ouvidor do tribunal, diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam) e vice-presidente do STJ e do Conselho da Justiça Federal. Foi também ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral.

Humberto Martins assumiu em Agosto de 2020 o comando do Superior Tribunal de Justiça.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no