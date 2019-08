Presidente da Fecomércio reage a críticas por dar nome de Bolsonaro a escola

O presidente da Fecomércio do Piauí, Valdeci Cavalcante, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), reagiu às críticas que a entidade vem sofrendo por batizar uma escola militar com o nome do presidente da República, Jair Bolsonaro. O prédio vai ser inaugurado no próximo dia 14 de agosto, durante as comemorações dos 175 anos de Parnaíba.

Para Valdeci, em pouco mais de seis meses de governo, o presidente Jair Bolsonaro já demonstrou boa vontade e atuou demandas históricas do Piauí, como a dos Tabuleiros Litorâneos e a duplicação da BR 135. A homenagem, segundo ele, é uma forma de retribuir a atenção que o Governo Federal tem tido com o Piauí. “Temos que mostrar para o presidente da República que a posição do governador Wellington Dias é uma posição isolada, uma posição ideológica, uma posição política. O povo do Piauí não tem nenhuma rebeldia contra o presidente Bolsonaro. O povo do Piauí gosta do presidente. Queremos que ele veja o Piauí assim. Ele vem ao Piauí para ser bem recebido e bem tratado”, disse Valdeci Cavalcante.



Valdeci Cavalcante diz que o Piauí gosta do presidente e ele será bem tratado aqui - Foto: Ascom/Fecomercio



Ainda de acordo com o presidente da Fecomércio Na campanha passada, para governador, eu não poderia deixar de apoiar o Luciano Nunes para estar com o PT...então saí do partido no Piauí, representantes da instituição já estão em contato com o Palácio do Planalto para confirmar os detalhes da vinda do presidente da República ao Piauí. A articulação também está sendo feita pelo cerimonial da Prefeitura de Parnaíba.

“O prefeito Mão Santa é o grande amigo do Bolsonaro. O cerimonial do Palácio do Planalto está conversando com o cerimonial da Prefeitura de Parnaíba. Já tem pessoas da Presidência da República cuidando disso lá em Parnaíba”, pontuou.

A Escola

A escola militar presidente Jair Messias Bolsonaro vai ser a primeira no modelo implantada pelo Sesc no país. O prédio terá capacidade para 400 alunos e deve atender os filhos de comerciários

Natanael Souza - Jornal O Dia