Presidente convoca reunião para discutir faltas na Alepi

O presidente da Assem­bleia Legislativa, o deputado Themístocles Filho (MDB), convocou uma reunião com os líderes partidários para esta quarta-feira (13), às 10h na presidência. O assunto está relacionado à constante falta de deputados, principal­mente, nas sessões ordinárias da Casa.

Segundo o parlamentar, o encontro será para definir os dias da semana em que ocor­rerão as votações na Assem­bleia a fim de não atrapalhar o andamento dos projetos. Assim, os parlamentares te­rão que assumir o compro­misso de comparecerem às terças e quartas-feiras às ses­sões em plenário para análi­se dos textos que estão em tramitação na Casa.



Período de pré-campanha eleitoral tem feito deputados faltarem aos trabalhos na Assembleia (Foto: Assis Fernandes/O Dia)



Mesmo com a proximidade das eleições, o deputado The­místocles Filho enfatizou que a Alepi irá continuar funcio­nando normalmente todos os dias. “Eu gostaria que todos os líderes partidários, ama­nhã, pudessem participar da reunião para ser tomada uma decisão, não do presidente da Assembleia, mas do conjunto das lideranças na Casa”, pon­tuou.

Diante da fala do presiden­te, o deputado Robert Rios (DEM) comentou sua postu­ra com relação aos descontos das faltas. O parlamentar dis­se que a partir de agora, até o dia da eleição, ele não irá co­brar da Casa os descontos dos salários dos faltosos, tendo em vista que os deputados te­rão que viajar para suas bases.

Ontem, as matérias que es­tão em tramitação na Comis­são de Constituição e Justiça (CCJ) não foram analisadas. A reunião da comissão mar­cada pra ontem (12) foi can­celada e a votação adiada para a próxima semana porque não havia a quantidade mínima necessária de deputados para a abertura dos trabalhos.

Ithyara Borges - Jornal O Dia