Presidenciável Marina Silva cumpre agenda extensa no Piauí neste domingo

A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva, da Rede, vai cumprir uma extensa agenda no Piauí neste domingo, 13 de maio.

A pré-candidata a Presidência da República Marina Silva

Pela manhã, a partir das 8h30, ela participa de um culto na Igreja Monte Moriá, na Vila Irmã Dulce, zona sul da capital. A igreja fica no Projeto Cincacre I (Centro Integrado da Criança e do Adolescente Cordeiro do Reino).

Às 9h30, no Encontro Bíblico Dominical (EBD), Marina profere uma palestra para a juventude, cujo tema será "Cristãos e o Mundo".

De lá a presidenciável segue para a cidade de Nazária, 35 km ao sul da capital, onde visita a obra social do projeto Cincacre II.

Após almoçar, Marina retoma, às 15 horas, as atividades com encontro entre lideranças e membros da Rede Sustentabilidade, no Salão Topázio do Hotel Arrey. Na ocasião, ela discutirá as conjunturas política e econômica do país, dentre outras questões, e concederá uma coletiva de imprensa.

Marina Silva virá a Teresina a convite do Cincacre, e encerrará sua estada no Piauí prestigiando a apresentação do grupo gospel "Canção e Louvor".

Líder na última pesquisa Datafolha

A ex-senadora tem obtido ótimos percentuais nas recentes pesquisas de intenções de voto realizadas pelos principais institutos do país.

Em levantamento feito pelo Datafolha no mês de abril - o primeiro após a prisão do ex-presidente Lula - Marina aparece tecnicamente empatada com Jair Bolsonaro, à frente de todos os demais pré-candidatos - isto num cenário sem o petista, que além de preso, também está inelegível.

E a tendência é que a ex-senadora continue subindo nas pesquisas, sobretudo após a desistência do ex-ministro Joaquim Barbosa (PSB) de participar da corrida presidencial.

Esta semana, o diretor-geral do Instituto Datafolha, Mauro Paulino, avaliou que, de fato, Marina Silva deve ser a principal beneficiada com a decisão de Joaquim. Os eleitores de ambos têm perfis muito semelhantes. Ademais, muitos dos que pretendem votar em Marina votariam também no ex-ministro, e vice-versa.

"Pela saída de Barbosa, não por uma migração de votos, mas pela divisão dos seus 10%, é possível que Marina Silva seja a maior beneficiada", opinou Paulino.

Outro dado importante da última pesquisa Datafolha é que a ex-ministra foi a mais lembrada espontaneamente pelos eleitores entrevistados entre todos os presidenciáveis.

