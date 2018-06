Presidenciável, Henrique Meirelles cumpre agenda em THE amanhã

O pré-candidato do MDB a presidente da República, Henrique Meirelles, vem ao Piauí amanhã (28) para reu­nião com dirigentes do MDB e pré-lançamento de sua can­didatura ao Palácio do Pla­nalto. A pré-candidatura de Meireles é organizada pelo piauiense João Henrique, presidente do Conselho Nacio­nal do Sesi.

Henrique Meirelles desem­barca em Teresina às 9 horas e segue para a reunião, marcada para às 9h30, na sede do MDB, no bairro São João, zona leste da capital. Antes, o ex-minis­tro concede entrevista coletiva à imprensa.



Ex-ministro da Fazenda defende ações desenvolvidas pelo governo de Michel Temer (Foto: Agência Brasil)



No Piauí, ele também terá almoço com empresários, in­dustriais e dirigentes de enti­dades do setor produtivo, ofe­recido pela Fecomércio, para 150 convidados. Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Meireles está percorrendo o país em atos de pré-campanha.

Segundo João Henrique, a ideia é conversar com os diri­gentes do MDB nos estados, pedir apoio para a convenção nacional que definirá a candi­datura, em julho, e unificar o partido em torno da campa­nha à Presidência.

Ainda segundo João Hen­rique, nas visitas aos estados Henrique Meirelles tem des­tacado os ganhos econômicos do Governo Temer, como a recuperação do equilíbrio fis­cal, a aceleração do crescimen­to e a retomada da geração de empregos. “A ideia é mostrar que essas conquistas foram possíveis graças à capacida­de, experiência profissional e conhecimento do ex-ministro da Fazenda. E que é possível mantermos e ampliarmos es­sas conquistas no país, a partir do próximo ano”, afirmou.

João Magalhães - Jornal O Dia