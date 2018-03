Prefeitura de Teresina antecipa salários de servidores públicos

O prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB), decidiu antecipar o pagamento dos servidores públicos municipais que estava previsto para semana que vem. Após a decisão, os funcionários da Prefeitura vão receber salários hoje (28) e amanhã (29). A antecipação ocorreu por conta do feriado da semana santa. A antecipação dos salários deve injetar recursos na economia da cidade e possibilitar que familiar viagem para aproveitar os dias do feriado santo.

Desta forma, seguindo a tabela de pagamento já divulgada, nesta quarta-feira (28) será depositado em conta bancária o salário referente ao mês de março dos servidores da Semec. Amanhã (29) é a vez dos servidores da Arsete, Sema, Semf, Semplan, Gabinete do Prefeito, Gabinete do Vice-Prefeito, Semgov, PGM, FCMC, IPMT e Câmara/Parlamentar, servidores da SMPM, Semcop, Semduh, Semcom, Semjuv, Semdec, Semel, Semcaspi, Semam, Semest, FWF, SDR, Strans, SDU/Centro-Norte, SDU Leste, SDU Sul, SDU Sudeste, Eturb, Prodater e FMS.

De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Francisco Canindé, a antecipação é possível graças ao planejamento inanceiro do poder público municipal. “Assim, os servidores municipais vão poder aproveitar a Semana Santa com tranquilidade. Esta antecipação do pagamento mostra a preocupação do prefeito Firmino Filho com o bem -estar dos servidores”, pontua ele.



Secretário de Administração, Francisco Canindé diz que antecipação ocorre por planejamento inanceiro da Prefeitura de Teresina (Foto: Divulgação)



Bônus Páscoa

Nesta quarta-feira (28) também será efetuado o pagamento do Bônus Páscoa para os servidores que ganham até R$ 1.300. Ao todo, quase três mil servidores receberão o bônus no valor de R$ 65,00 para ajudá -los a terem uma Semana Santa mais farta.

João Magalhães - Jornal O Dia