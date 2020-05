Prefeitura de Floriano volta atrás e decide manter isolamento social

A prefeitura de Floriano voltou atrás e desistiu de autorizar o funcionamento das atividades comerciais na cidade. Em um vídeo publicado na manhã deste domingo(03) nas redes sociais, o prefeito Joel Rodrigues explicou a decisão veio após a análise da atual situação da pandemia do novo coronavírus na região, através de uma reunião do Comitê Gestor de Crise montado pela Prefeitura.



“Há o momento do sim ou do não do gestor, cuja decisão incidirá sobre a vida das pessoas. Na vida você comete erros. Toma decisões e, às vezes, vai arrepender dessas escolhas. De repente não há uma escolha certa, apenas a melhor de muitas opções ruins. Assim, humildemente, dando um passo atrás, informo a todos que o isolamento social em Floriano permanecerá até 21 de maio, sem esgotar a nossa capacidade de diálogo e de avaliação de cada instante a viver, dentro desse tempo de pandemia", explicou Joel Rodrigues nas redes sociais.

A partir de agora, as medidas de isolamento social seguem até o próximo dia 21 de maio, descartando a possibilidade de flexibilização, que havia sido divulgada na última sexta-feira.



A decisão do prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, foi comemorada pelo governador Wellington Dias, também através das redes sociais.

“Agradeço, e afirmo que esta decisão vai ajudar a salvar vidas. Estamos com atraso na entrega dos respiradores que compramos. Não parou a dificuldade de aquisição e há um desleal leilão no mundo. Isto atrapalha o Plano Traçado de ampliação de leitos de UTI e sala de estabilização em Floriano e outros 33 municípios. Assim é muito relevante, e que sirva de exemplo para outros municípios a corajosa decisão tomada”, publicou Wellington Dias.

Natanael Souza