Prefeitura conclui licitação para construção de Museu da Imagem e do Som

A Prefeitura de Teresina anunciou a conclusão do processo licitatório para contratação da empresa que vai retomar as obras do Museu da Imagem e do Som (MIS) e Pinacoteca de Teresina. A licitação está em fase de homologação junto a Superintendência de Desenvolvimento Urbano Centro Norte (SDU Centro/Norte).



De acordo com a Secretaria de Administração, que realizou o processo licitatório, a empresa vencedora foi a AM Construções, que terá o prazo de 12 meses para executar a obra a partir da assinatura da ordem de serviço. O investimento total será de R$ 5.175,572,31, oriundos de financiamento com o Banco do Brasil.



Márcio Sampaio, diretor executivo da SDU Centro/Norte, deu detalhes da licitação - Foto: O Dia

O superintendente executivo da SDU Centro/Norte, Márcio Sampaio, explica que, no momento, a fase é de contratação da empresa vencedora. “Após realizarmos toda a parte de conferência de planilhas e propostas, procederemos com a emissão da ordem de serviço. Esperamos até o meio do mês de outubro concluir essa fase de contratação para dar início a essa obra de grande valor cultural para a cidade de Teresina”, pontua Márcio.

Museu da Imagem e do Som e Pinacoteca de Teresina

O MIS e Pinacoteca de Teresina terá cinco pavimentos com loja, café, cineclube, auditório, estúdio de som, laboratório de cinema, ilha de edição, midiateca, videoteca, núcleo de digitalização, restauração e catalogação, laboratório de fotografia e espaço destinado a eventos. O prédio também será utilizado para produção e comercialização de obras de artistas locais.

Jornal O DiaJoão Magalhães